Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Чем выброс химиката опасен для людей?

Минобороны подтвердило подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» украинскими диверсантами

5 июня украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Об этом сообщает Минобороны России.

По сообщению ведомства, подрыв произошел около 21:00 в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. Отмечается, что в результате произошедшего российские военные не пострадали, однако есть раненые среди мирного населения, которым уже оказана помощь. В ведомстве назвали это террористическим актом, в результате которого аммиакопровод был разгерметизирован и происходит «стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил о шести взрывах возле аммиакопровода 6 июня.

Вчера около 17:45 враг снова обстрелял аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Масютовка

Олег Синегубов Глава харьковской областной военной администрации

После этого первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов показал кадры с распространяющимся облаком аммиака. На кадрах можно увидеть большое белое облако, которое распространяется по лесистой местности, поднимаясь ввысь. Однако, по утверждению очевидцев, облако аммиака летит в сторону позиций ВСУ.

По словам Синегубова, на данный момент аммиак в воздухе в населенных пунктах Купянского района отсутствует.

Перезапуск аммиакопровода

Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» предназначен для экспорта аммиака из России в Европу. Это единственный подобный трубопровод в России и его длина составляет 2417 километров, из которых около 40 процентов проходило по территории Украины. В 2020 году по нему было прокачено два миллиона тонн аммиака, данные за 2021 год не разглашаются, в 2022 году он перестал функционировать.

Запуск аммиакопровода — одно из условий России для продления зерновой сделки, так как аммиак используется в сельскохозяйственной отрасли. Так, декабре в ООН пообещали открыть аммиакопровод до конца 2022 года. В противном случае в 2023 году могут возникнуть проблемы с доступностью продовольствия во всем мире.

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В мае 2023 года СМИ сообщили о встречных требованиях Украины для запуска аммиакопровода. Среди них, к примеру, увеличение числа портов, участвующих в зерновой сделке, а также расширение действий черноморской инициативы на большее число товаров.

Чем опасен выброс аммиака

Когда аммиак выбрасывается в воздух, он смешивается с водяными парами, что приводит к появлению ядовитого облака, которое стелется по земле. Такое облако может преодолевать огромные расстояния, не рассеиваясь, подвергая опасности поселения людей.

Аммиак является очень агрессивным веществом, которое при контакте необратимо повреждает живые клетки и приводит их к гибели. Присутствие аммиака в окружающей среде, например, в воздухе или воде, может вызвать раздражение и сильный ожог кожи, рта, горла, легких и глаз, а очень высокие уровни аммиака могут вызвать слепоту, повредить легкие.

О начале воздействия аммиака говорит першение в горле, стеснение в груди, одышка и раздражение глаз. Длительное воздействие газа приводит к ожогам кожи

Так как газообразный аммиак разрушает поверхностные слои легочного эпителия, это повышает риск развития у пострадавших бактериальной или грибковой инфекции. Острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение легких также являются частыми осложнениями отравления.

Выбросы аммиака также очень опасны для окружающей среды и могут привести к экологической катастрофе. Пары аммиака, распространяющиеся с ветром, сжигают листья и наносят непоправимый вред сельскохозяйственным культурам.

Даже при чрезвычайно низких концентрациях аммиак, попавший в водоемы, наносит вред водным организмам. Например, разрыв аммиакопровода в США, штате Канзас, в 2004 году, тогда безводный аммиак просочился в ручей и убил более 25 тысяч рыб, в том числе некоторых исчезающих видов. Стоимость аварии составила 680 715 долларов, включая 459 415 долларов на восстановление окружающей среды.