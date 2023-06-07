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14:09, 7 июня 2023Россия

В Минобороны подтвердили подрыв аммиакопровода украинскими диверсантами

Минобороны подтвердило подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинскими диверсантами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украинские диверсанты совершили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате диверсии пострадали мирные жители. На данный момент им оказана необходимая медицинская помощь. Через поврежденные участки аммиакопровода начали стравливать остатки газа.

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Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что было слышно шесть детонаций у насосной станции в районе села Максютовка. При этом выбросов аммиака в окружающую среду не зафиксировали, заверил он. Позднее российский военный со ссылкой на данные разведки заявил, что Вооруженные силы Украины повредили аммиакопровод.

В свою очередь первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов показал кадры с распространяющимся облаком аммиака после его повреждения.

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    Никита Абрамов
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