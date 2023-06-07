В Минобороны подтвердили подрыв аммиакопровода украинскими диверсантами

Минобороны подтвердило подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинскими диверсантами

Украинские диверсанты совершили подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате диверсии пострадали мирные жители. На данный момент им оказана необходимая медицинская помощь. Через поврежденные участки аммиакопровода начали стравливать остатки газа.

Ранее глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что было слышно шесть детонаций у насосной станции в районе села Максютовка. При этом выбросов аммиака в окружающую среду не зафиксировали, заверил он. Позднее российский военный со ссылкой на данные разведки заявил, что Вооруженные силы Украины повредили аммиакопровод.

В свою очередь первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов показал кадры с распространяющимся облаком аммиака после его повреждения.