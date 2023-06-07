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08:02, 7 июня 2023Бывший СССР

Украинские военные повредили аммиакопровод в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ подбили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении.

По его словам, об инциденте стало известно от разведки. На место происшествия прибыли высокопоставленные украинские командиры. «После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились — дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах», — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о разгерметизации аммиакопровода в результате обстрела. Он отметил, что на территории развернут штаб по ликвидации последствий случившегося.

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    Марина Совина
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