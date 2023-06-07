Появилось видео с распространяющимся облаком аммиака после подрыва ВСУ

Безсонов показал кадры с облаком аммиака после повреждения аммиакопровода бойцами ВСУ

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов показал кадры с распространяющимся облаком аммиака после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Эксклюзивные кадры участка, взорванного украинцами амиакопровода в Купянском районе», — говорится в публикации. На кадрах можно увидеть большое белое облако, которое распространяется по лесистой местности, поднимаясь ввысь.

Также военный корреспондент Александр Харченко заявил в Telegram, что из-за направления ветра облако аммиака летит в сторону позиций ВСУ. По его словам, наступление украинской армии на указанном участке фронта было решено перенести.

Ранее около аммиакопровода в Купянском районе произошло несколько взрывов. Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что было слышно шесть детонаций у насосной станции в районе села Максютовка. При этом выбросов аммиака в окружающую среду не зафиксировали, заверил он. Позднее российский военный со ссылкой на данные разведки заявил, что ВСУ повредили аммиакопровод.