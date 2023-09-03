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17:41, 3 сентября 2023Мир

В ООН захотели оценить ущерб подорванного аммиакопровода

Sabah: ООН захотела оценить ущерб аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
Начало событий в новости Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Чем выброс химиката опасен для людей?

Фото: Getti / Shutterstock / Fotodom

Новые идеи ООН по зерновой сделке содержат идею произвести оценку ущерба трубопровода, по которому осуществлялся транзит российского аммиака на рынки. Об этом в воскресенье, 3 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает турецкая газета Sabah.

Другие предложения касаются возвращения Россельхозбанка в систему переводов SWIFT, а также о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия, чьи активы сейчас заблокированы Европой.

О том, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области, 5 июня сообщило Минобороны России. В результате диверсии пострадали мирные жители.

Позже глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил о шести взрывах возле аммиакопровода.

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    Евгения Куликова
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