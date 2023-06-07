Российская чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат

Во Владимире задержали чиновницу в камуфляже, кинувшую три коктейля Молотова в военкомат

Во Владимире 55-летняя чиновница попыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина в камуфляже приехала на машине в Ленинский район к зданию комиссариата, в который она бросила три коктейля Молотова. В результате загорелись ворота, но правоохранители смогли потушить пламя. Россиянку задержали, сейчас ее допрашивают.

Отмечается, что у женщины изъяли пятилитровую канистру и тряпки. Выяснилось, что задержанная работает в региональном Министерстве архитектуры начальником отдела финансирования строительства объектов.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области 52-летняя женщина-пекарь попыталась поджечь военкомат.

