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10:01, 7 июня 2023Силовые структуры

Российская чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат

Во Владимире задержали чиновницу в камуфляже, кинувшую три коктейля Молотова в военкомат

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Во Владимире 55-летняя чиновница попыталась поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина в камуфляже приехала на машине в Ленинский район к зданию комиссариата, в который она бросила три коктейля Молотова. В результате загорелись ворота, но правоохранители смогли потушить пламя. Россиянку задержали, сейчас ее допрашивают.

Отмечается, что у женщины изъяли пятилитровую канистру и тряпки. Выяснилось, что задержанная работает в региональном Министерстве архитектуры начальником отдела финансирования строительства объектов.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области 52-летняя женщина-пекарь попыталась поджечь военкомат.

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    Екатерина Власова
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