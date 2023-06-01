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23:59, 1 июня 2023Россия

Женщина-пекарь подожгла военкомат в российском регионе

В Ульяновской области 52-летняя женщина-пекарь попыталась поджечь военкомат

Фото: Telegram-канал Baza

52-летняя россиянка попыталась поджечь военкомат в городе Инза Ульяновской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Поджигательницей оказалась местная жительница, работающая пекарем. Днем 1 июня она зашла в фойе военного комиссариата на улице Революции и кинула на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В это время в здании дежурил сотрудник полиции. С помощью огнетушителя он быстро потушил пожар, а затем выбежал на улицу. Там сержант полиции увидел убегающую женщину, догнал ее и задержал. О мотивах пока точно не известно, на злоумышленницу возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества.

Ранее в Мурманске 19-летний юноша поджег местный военкомат и сбежал. После задержания юноша пояснил, что действовал не из собственных побуждений, а боялся шантажа со стороны неизвестного, с которым переписывался в интернете. Поджигатель выбил дверь на цокольном этаже мурманского военкомата, залил раму зажигательной смесью, подпалил ее и скрылся.

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    Марина Совина
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