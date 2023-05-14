19-летний парень поджег военкомат в российском городе и сбежал

Baza: 19-летний парень после переписки с неизвестным поджег военкомат в Мурманске и сбежал

В Мурманске 19-летний парень поджег местный военкомат и сбежал. После задержания юноша пояснил, что действовал не из собственных побуждений, а боялся шантажа со стороны неизвестного, с которым переписывался в интернете. О происшествии в российском городе сообщает издание Baza.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 мая. Поджигатель выбил дверь на цокольном этаже мурманского военкомата, залил раму зажигательной смесью, подпалил ее и скрылся. Пламя перекинулось на мебель и технику в кабинете соцобеспечения. Прибывшие по вызову пожарные справились с огнем только спустя час.

Сотрудники силовых структур оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек. На допросе он сразу признался в поджоге. Однако молодой человек пояснил, что атаковал военкомат в Мурманске после переписки с неизвестным. По словам парня, онлайн-собеседник шантажировал его и обещал с ним расправиться, если тот не совершит диверсию.

По сведениям Baza, в отношении 19-летнего поджигателя могут возбудить уголовное дело. Сейчас силовики начали выяснять, существовал ли шантажист, с которым якобы переписывался парень.

11 мая сообщалось, что суд арестовал по делу о теракте 18-летнего противника спецоперации из Твери за поджог военкомата. По версии следствия, молодой человек, придерживающийся либерально-радикальных идей, из ненависти к деятельности органов госвласти в ночь на 8 мая облил горючим веществом стену здания военкомата в Лихославле и поджег его. После этого россиянин сбежал.