Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 11 мая 2023Силовые структуры

18-летнего россиянина арестовали по обвинению в теракте за поджог военкомата

Суд арестовал по делу о теракте 18-летнего противника СВО из Твери за поджог военкомата

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лихославльский районный суд Тверской области арестовал 18-летнего жителя Твери, обвиняемого в теракте за поджог местного военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, молодой человек, являющийся противником проведения специальной военной операции (СВО) и придерживающийся либерально-радикальных идей, из ненависти к деятельности органов госвласти в ночь на 8 мая облил горючим веществом стену здания военкомата в Лихославле и поджег его. После этого россиянин скрылся.

Следствие квалифицировало действия подозреваемого по факту покушения на умышленное уничтожение имущества по статье 205 («Теракт») УК РФ, так как преступление направлено против общественной безопасности и относится к категории особо тяжких.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия
Обнаружено 28 новых спутников Сатурна
Microsoft решила не повышать зарплаты сотрудникам
Номер российского мэра нашли на сайте знакомств
Правящая партия Грузии прекратила сотрудничать с Партией европейских социалистов
Москвичи стали меньше интересоваться новым жильем
Студия Disney потеряла 4 миллиона подписчиков стримингового сервиса
В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме погиб человек
Автодилеры потребовали миллиарды от Renault
В России состоялась первая масштабная продажа токенов за рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.