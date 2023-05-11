18-летнего россиянина арестовали по обвинению в теракте за поджог военкомата

Суд арестовал по делу о теракте 18-летнего противника СВО из Твери за поджог военкомата

Лихославльский районный суд Тверской области арестовал 18-летнего жителя Твери, обвиняемого в теракте за поджог местного военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, молодой человек, являющийся противником проведения специальной военной операции (СВО) и придерживающийся либерально-радикальных идей, из ненависти к деятельности органов госвласти в ночь на 8 мая облил горючим веществом стену здания военкомата в Лихославле и поджег его. После этого россиянин скрылся.

Следствие квалифицировало действия подозреваемого по факту покушения на умышленное уничтожение имущества по статье 205 («Теракт») УК РФ, так как преступление направлено против общественной безопасности и относится к категории особо тяжких.