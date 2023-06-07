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20:32, 7 июня 2023Силовые структуры

МВД предложило запретить уклонистам управлять машиной

МВД предложило запретить управлять машиной россиянам, не пришедшим в военкомат по повестке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

МВД предложило ограничить в правах на управление машиной россиян, которые получили повестку, но не пришли военкомат. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В частности, уклонисты не смогут получить водительское удостоверение. Запрет на пользование автомобилем будет появляться в программном обеспечении федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток после того, как в отношении гражданина ввели временные ограничительные меры.

Снять ограничение будет возможно только после того, как в реестре появится отметка о том, что гражданин пришел в военкомат.

Ранее депутат внес в Госдуму законопроект, которым предлагается пожизненно запретить уклонистам от армии занимать должности на госслужбе.

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