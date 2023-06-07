Минобороны рассказало о ходе боев на Времевском выступе
За минувшие сутки российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Натиск ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области сдерживали подразделения группировки «Восток», сказал представитель военного ведомства. Атаки были отбиты с помощью ударов авиации, ракетных войск и артиллерии.
В среду, 7 июня, Минобороны России подтвердило диверсию на аммиакопроводе «Тольятти – Одесса».По данным министерства, подрыв произошел в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. От взрыва пострадали мирные жители.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.