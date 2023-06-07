Минобороны рассказало о ходе боев на Времевском выступе

Минобороны: за последние сутки на Времевском выступе отражены три атаки ВСУ

За минувшие сутки российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Натиск ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области сдерживали подразделения группировки «Восток», сказал представитель военного ведомства. Атаки были отбиты с помощью ударов авиации, ракетных войск и артиллерии.

В среду, 7 июня, Минобороны России подтвердило диверсию на аммиакопроводе «Тольятти – Одесса».По данным министерства, подрыв произошел в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. От взрыва пострадали мирные жители.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.