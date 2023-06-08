Актриса Рудова показала лицо без фильтров со следами от инъекций

Актриса Наталья Рудова показала лицо со следами от инъекций после посещения косметолога

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала внешность без фильтров со следами от инъекций на коже после посещения косметолога. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке звезда продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа, на котором видны коричневые пятна. Она пояснила, что это следы от уколов коллагена и препарата «Курасен», и отметила, что не прибегала к ретуши и фильтрам при создании кадра. «Фото сразу после процедуры. Похожа на прыщавого подростка», — подписала публикацию звезда.

Подписчики поддержали артистку в комментариях. «Классно выглядишь, не переживай!», «Все равно красивая! Естественная», «Красивая кожа — залог красоты и здоровья!» — заявили пользователи сети.

Ранее бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина также показала естественную внешность без фильтров. 38-летняя знаменитость поделилась в сторис фото, на котором она запечатлела себя после уходовой процедуры у косметолога.