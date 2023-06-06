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10:10, 6 июня 2023Ценности

Бывшая солистка «Серебра» показала лицо без макияжа и фильтров

Певица Ольга Серябкина показала естественную внешность без фильтров

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность без фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась в сторис фото, на котором она запечатлела себя после уходовой процедуры у косметолога. На размещенном кадре певица позирует перед зеркалом в белом топе и светло-голубых джинсах. Видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий пучок.

«После чистки лица, но выгляжу так, как будто после тайского массажа», — подписала артистка публикацию.

В мае Ольга Серябкина появилась на премии RU.TV в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Певица пришла на церемонию в приталенном пиджаке с глубоким декольте и прозрачных брюках, оформленных кружевами и юбкой. При этом можно заметить, что на звезде отсутствует бюстгальтер.

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    Мария Винар
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