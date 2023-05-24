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10:07, 24 мая 2023Ценности

Бывшая солистка «Серебра» вышла в свет в пиджаке с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина появилась на премии RU.TV в пиджаке с глубоким декольте

Кадр: @ru_tv

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на премии RU.TV в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеканала.

38-летняя певица пришла на церемонию в приталенном пиджаке с глубоким декольте и прозрачных брюках, оформленных кружевами и юбкой. На размещенных кадрах видно, что на звезде отсутствует бюстгальтер.

Фанаты не оценили образ знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Низ очень красивый, а верх несуразный», «Грудь покинула чат», «Что тут шикарного?», «Лучше уж голой. Где шикарный образ?», «Извините, но грудь надо было припрятать», — возмущались они.

В то же время были и те поклонники, которые восхитись внешним видом исполнительницы. «Красотка!», «Шикарная Оля», «Очень красивая и сексуальная женщина», «Сколько злых людей в комментариях. Оля, ты самая лучшая!», «В этом образе все прекрасно», — высказывались они.

В апреле Ольга Серябкина показала внешность без макияжа. Певица приняла участие в съемке, в которой позировала перед камерой в различных образах. Так, она примерила белый топ с аппликациями в виде сердец, джинсы с вырезами по бокам, кожаный тренч черного цвета, а также облегающее платье. Кроме того, знаменитость поделилась снимком, на котором показала свое лицо крупным планом. Видно, что на время фотосессии Серябкина решила отказаться от косметики.

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Карина Черных
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