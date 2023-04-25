Бывшая солистка «Серебра» показала лицо без макияжа

Российская певица Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя российская певица приняла участие в съемке, в которой позировала перед камерой в различных образах. Так, она примерила белый топ с аппликациями в виде сердец, джинсы с вырезами по бокам, кожаный тренч черного цвета, а также облегающее платье. Кроме того, знаменитость поделилась снимком, на котором показала свое лицо крупным планом. Видно, что на время фотосессии Серябкина решила отказаться от косметики.

Поклонники восхитились естественной красотой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Настоящая и красивая», «Вам точно не нужен макияж», «Лучшая и потрясающая», «Какие живые фото», «Как должен выглядеть человек: чистый, настоящий, разный и этим красивый», — высказывались они.

Ранее Ольга Серябкина продемонстрировала фигуру в откровенном образе. Знаменитость появилась на публике в ярко-красном костюме российского бренда Rejo из прозрачной ткани. Наряд певицы состоял из боди и облегающих легинсов со вставками в виде бабочек на коленях. Кроме того, поп-исполнительница надела шубу из фатина и мини-юбку того же цвета. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке с золотыми пряжками.