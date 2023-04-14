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16:12, 14 апреля 2023Ценности

Бывшая солистка «Серебра» появилась на публике в прозрачном наряде

Певица Ольга Серябкина показала фигуру в прозрачном костюме российского бренда Rejo

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость появилась на публике в ярко-красном костюме российского бренда Rejo из прозрачной ткани. Наряд певицы состоял из боди и облегающих легинсов с вставками в виде бабочек на коленях. Кроме того, поп-исполнительница надела шубу из фатина и мини-юбку того же цвета. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке с золотыми пряжками.

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На размещенных кадрах видно, что волосы Серябкиной собрали в гладкий низкий хвост и нанесли ей макияж в нюдовых оттенках. При этом от каких-либо аксессуаров она отказалась.

В марте бывшая солистка «Серебра» также продемонстрировала фигуру в прозрачном платье. 37-летняя певица поделилась серией снимков, на которых она позирует в прозрачном платье, оформленном вертикальными полосами. На размещенных кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает нижнее белье артистки.

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Майя Пономаренко
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