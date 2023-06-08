Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
22:19, 8 июня 2023Среда обитания

Популярный российский певец рассказал о строительстве домов для четверых детей

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов рассказал, что строит дома четверым своим детям
Эмин Агаларов

Эмин Агаларов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный российский певец и предприниматель Эмин Агаларов сообщил, что в данный момент он достраивает четыре дома для своих детей. Информацией об этом он поделился в интервью для Youtube-канала «На Рублевке — на Новой Риге — life».

Агаларов рассказал, что дома для четверых наследников будут готовы летом текущего года. Предприниматель, занимающийся возведением коммерческой и жилой недвижимости, отметил, что дети будут распоряжаться ими по своему усмотрению.

«Это такой подарок детям. Захотят — продадут, захотят — будут сдавать в аренду. Я столько всего строю для других людей, сотни тысяч метров... Как я не могу построить своим детям дома хотя бы? Со мной завтра что-то случится, а у них даже домов нет. И мне захотелось им построить четыре виллы небольшие, чтобы у них это осталось и было», — назвал мотивы своего решения певец.

Артист также сообщил, что его семья планирует родить еще больше детей. Он добавил, что готов обеспечить недвижимостью каждого из них.

В апреле стало известно о том, что певица Ирина Дубцова купила сыну квартиру. Звезда опубликовала видео с ключами в социальной сети, заявив, что решила сделать 17-летнему наследнику подарок.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Акула убила россиянина в Египте. Хищники замечены вблизи нескольких пляжей
    Названы улучшающие качество секса упражнения
    В Крыму оценили возможность наступления ВСУ на полуостров
    Россиянка поговорила с мошенником и лишилась квартиры
    В Киеве обворовали атташе посольства США
    Популярный российский певец рассказал о строительстве домов для четверых детей
    Спецназ задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов»
    Стало известно о планах США и Британии противостоять России на рынке энергетики
    Российские системы ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом
    В ООН ответили на критику Зеленского по ситуации с Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.