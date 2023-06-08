Популярный российский певец рассказал о строительстве домов для четверых детей

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов рассказал, что строит дома четверым своим детям

Популярный российский певец и предприниматель Эмин Агаларов сообщил, что в данный момент он достраивает четыре дома для своих детей. Информацией об этом он поделился в интервью для Youtube-канала «На Рублевке — на Новой Риге — life».

Агаларов рассказал, что дома для четверых наследников будут готовы летом текущего года. Предприниматель, занимающийся возведением коммерческой и жилой недвижимости, отметил, что дети будут распоряжаться ими по своему усмотрению.

«Это такой подарок детям. Захотят — продадут, захотят — будут сдавать в аренду. Я столько всего строю для других людей, сотни тысяч метров... Как я не могу построить своим детям дома хотя бы? Со мной завтра что-то случится, а у них даже домов нет. И мне захотелось им построить четыре виллы небольшие, чтобы у них это осталось и было», — назвал мотивы своего решения певец.

Артист также сообщил, что его семья планирует родить еще больше детей. Он добавил, что готов обеспечить недвижимостью каждого из них.

В апреле стало известно о том, что певица Ирина Дубцова купила сыну квартиру. Звезда опубликовала видео с ключами в социальной сети, заявив, что решила сделать 17-летнему наследнику подарок.