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16:27, 8 июня 2023Силовые структуры

Полицейские нашли 140 кустов конопли и свертки с грибами в доме у россиянина

В Москве полицейские остановили такси и нашли в рюкзаке пассажира 18 свертков с марихуаной

Кадр: пресс-центр МВД России

В Москве полицейские остановили такси на проспекте Маршала Жукова и нашли в рюкзаке пассажира 18 свертков с марихуаной общей массой два килограмма. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина выращивал наркосодержащие растения в одном из домов в подмосковном Клину. Стражи порядка обнаружили там 140 кустов конопли, свертки с грибами, содержащими наркотические вещества, 70 килограммов марихуаны и почти 6,5 килограмма конопли.

По решению суда фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские нашли в доме мужчины 187 кустов конопли и 145 литров алкоголя.

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    Елизавета Новикова
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