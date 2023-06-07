Полицейские нашли в доме 60-летнего жителя Херсонской области 187 кустов конопли

Под Херсоном полицейские нашли в доме мужчины 187 кустов конопли и 145 литров алкоголя

В Херсонской области полицейские обнаружили в доме 60-летнего местного жителя коноплю и алкоголь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, силовики пришли в дом мужчины в село Малые Копани Голопристанского района. На приусадебной территории они заметили запрещенное растение. Всего там было 187 кустов. Рядом с домом правоохранители нашли магазин фигуранта, где работала его 54-летняя жена. Выяснилось, что супруги с мая продавали алкоголь своим знакомым.

Полицейские изъяли 145 литров пива, вина и самогона. По факту произошедшего проводится проверка, назначена экспертиза.

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