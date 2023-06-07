Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:37, 7 июня 2023Силовые структуры

Полицейские нашли в доме 60-летнего жителя Херсонской области 187 кустов конопли

Под Херсоном полицейские нашли в доме мужчины 187 кустов конопли и 145 литров алкоголя

Фото: Unsplash

В Херсонской области полицейские обнаружили в доме 60-летнего местного жителя коноплю и алкоголь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, силовики пришли в дом мужчины в село Малые Копани Голопристанского района. На приусадебной территории они заметили запрещенное растение. Всего там было 187 кустов. Рядом с домом правоохранители нашли магазин фигуранта, где работала его 54-летняя жена. Выяснилось, что супруги с мая продавали алкоголь своим знакомым.

Полицейские изъяли 145 литров пива, вина и самогона. По факту произошедшего проводится проверка, назначена экспертиза.

Ранее стало известно, что в аэропорту Владивостока полиция нашла героин в чемодане у прилетевшего из Москвы мигранта.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Победительницу конкурса «Миссис Россия — 2023» атаковали хейтеры. Кто она и что возмутило зрителей конкурса?
    В США заявили об извлечении уроков из боев на Украине
    Появился первый обзор очков дополненной реальности Apple
    Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ
    Сапега покинула Белоруссию
    НАТО утвердит план по защите «каждого дюйма» территории альянса
    Украинское СМИ выдало фото девятилетней давности за ЧП на Каховской ГЭС
    Стало известно о состоянии госпитализированного футболиста ПСЖ
    Названо объединяющее все регионы России место в центре Москвы
    Россиянам назвали ускоряющие старение продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.