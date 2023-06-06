Сотрудники МВД нашли два килограмма героина в чемодане у уроженца Средней Азии

В аэропорту Владивостока полиция нашла героин в чемодане у прилетевшего из Москвы мигранта

В аэропорту Владивостока сотрудники приморской полиции нашли два килограмма героина в багаже у 35-летнего мигранта из Средней Азии, прилетевшего из Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Наркотики были спрятаны в чемодане в металлической пластине, используемой в качестве ребра жесткости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 29-летнего бизнесмена из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), наладившего поставку наркотиков из Чехии под видом чая.