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10:25, 6 июня 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД нашли два килограмма героина в чемодане у уроженца Средней Азии

В аэропорту Владивостока полиция нашла героин в чемодане у прилетевшего из Москвы мигранта

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В аэропорту Владивостока сотрудники приморской полиции нашли два килограмма героина в багаже у 35-летнего мигранта из Средней Азии, прилетевшего из Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Наркотики были спрятаны в чемодане в металлической пластине, используемой в качестве ребра жесткости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 29-летнего бизнесмена из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), наладившего поставку наркотиков из Чехии под видом чая.

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    Елизавета Новикова
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