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20:01, 5 июня 2023Силовые структуры

Наладившего поставку наркотиков под видом чая российского бизнесмена задержали

Бизнесмена из ХМАО, наладившего поставку наркотиков из Чехии под видом чая, задержали

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правоохранители задержали 29-летнего бизнесмена из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), наладившего поставку наркотиков из Чехии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2022 году мужчина оформил ИП для торговли японским чаем. Товар приходил почтой в фирменных пакетиках с маркировкой. Однако одна из последних партий привлекла внимание тюменских таможенников. Они выяснили, что внутри упаковки находился не чай, а листья азиатского дерева кратом, которые содержат наркотическое вещество. Его общая масса составила порядка 900 граммов.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что россиянка спрятала 41 сверток со спайсом в карасей и везла их из Екатеринбурга в Тюмень.

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    Илона Палей
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