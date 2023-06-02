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13:02, 2 июня 2023Силовые структуры

Спрятанные российской пенсионеркой наркотики в карасях попали на видео

МВД: женщина спрятала 41 сверток со спайсом в карасей и везла их из Екатеринбурга в Тюмень

Полиция задержала 70-летнюю пенсионерку по подозрению в перевозке наркотиков. Ее автомобиль остановили на дороге тюменские автоинспекторы. Женщина везла карасей, внутри которых был спрятан 41 сверток со спайсом. В МВД России предоставили оперативное видео.

На кадрах видна рыба, из которой извлекают свертки. Задержанная признается, что она спрятала их.

Женщина пыталась провезти наркогруз из Екатеринбурга в Тюмень, где намеревалась его продать.

Ее поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

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    Любовь Ширижик
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