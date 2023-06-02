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Спрятанные российской пенсионеркой наркотики в карасях попали на видео
МВД: женщина спрятала 41 сверток со спайсом в карасей и везла их из Екатеринбурга в Тюмень
Полиция задержала 70-летнюю пенсионерку по подозрению в перевозке наркотиков. Ее автомобиль остановили на дороге тюменские автоинспекторы. Женщина везла карасей, внутри которых был спрятан 41 сверток со спайсом. В МВД России предоставили оперативное видео.
На кадрах видна рыба, из которой извлекают свертки. Задержанная признается, что она спрятала их.
Женщина пыталась провезти наркогруз из Екатеринбурга в Тюмень, где намеревалась его продать.
Ее поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.