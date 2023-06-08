В Киеве обворовали атташе посольства США

Vesti.ua: атташе посольства США на Украине обворовали в Киеве

Атташе посольства США на Украине был обворован в Киеве, у него забрали iPhone, кошелек, а также банковские карты. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Vesti.ua.

«Известно, что мужчина работает дипломатом в посольстве США. Он обратился в полицию и заявил, что у него украли 12 iPhone и кошелек с банковскими карточками», — сказано в сообщении.

Источники в киевской полиции рассказали, что после ограбления с одной из карточек злоумышленникам удалось снять 400 долларов.

По данным другого источника, американский дипломат напился и оставил свои вещи в заведении, в котором отдыхал. В связи с тем, что они были застрахованы, он решил обратился в полицию с заявлением о краже, чтобы были основания для страхового возмещения.

Ранее Главное управление МВД России по Москве распространило видео, на котором запечатлены подозреваемые в краже рюкзака американские дипломаты.