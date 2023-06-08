Россиянин провел три года в тюрьме на Бали из-за марихуаны и был депортирован

Detik: россиянин выращивал марихуану на Бали и был депортирован после трех лет в тюрьме

Россиянина депортировали с индонезийского острова Бали после трех лет, проведенных в тюрьме за выращивание марихуаны в съемном жилье вместе с женой. Об этом сообщает местный портал Detik.

Уточняется, что мужчину посадили в самолет и отправили в московский аэропорт Шереметьево. Информации о местонахождении его супруги нет.

По данным портала, россиянин, имя которого не называется, прибыл на остров в 2017 году вместе с женой. Пара вместе выращивала марихуану и продавала ее иностранцам. Преступников арестовали в январе 2020 года, когда местные жители пожаловались на их незаконную деятельность.

В доме россиян нашли шесть банок из-под марихуаны, 14 горшков с семенами конопли и 14 ростков в небольшой стеклянной чаше.

Ранее иммиграционная полиция Индонезии задержала российского туриста, подозреваемого в контрабанде наркотиков. В результате проверки россиянина полицейские выяснили, что он также нарушил иммиграционные правила.