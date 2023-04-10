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14:13, 10 апреля 2023Путешествия

Подозреваемого в контрабанде наркотиков россиянина задержали на Бали

Россиянина задержали на Бали по подозрению в контрабанде наркотиков

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Иммиграционная полиция Индонезии задержала российского туриста, подозреваемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в ведомстве популярной курортной страны Азии, приводит РИА Новости.

Отмечается, что правоохранители задержали россиянина в международном аэропорту Денпасар на острове Бали, его личность не разглашается. «В качестве улики у подозреваемого был обнаружен порошок марихуаны, — говорится в заявлении ведомства. — Схема распространения наркотиков такова: когда вещества прибывают в Индонезию, их распространяют в Нгави, Джакарте и других местах».

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Более того, в результате проверки россиянина полицейские выяснили, что он также нарушил иммиграционные правила.

Ранее в апреле сотрудники полиции на индонезийском острове Бали задержали россиян, открывших подпольный покерный турнир. Теперь всем им грозит депортация. Карточный турнир проводился на вилле в районе деревни Чангу. Вход в него стоил 2 миллиона рупий (примерно 11 тысяч рублей).

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Фариза Бацазова
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