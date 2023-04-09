Открывшим на Бали покерный турнир россиянам пригрозили депортацией

Baza: полиция Бали задержала открывших подпольный покерный турнир россиян

Сотрудники полиции на индонезийском острове Бали задержали россиян, открывших подпольный покерный турнир. Теперь всем им грозит депортация. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

Карточный турнир поводился на вилле в районе деревни Чангу. Вход в него стоил два миллиона рупий (примерно 11 тысяч рублей). На игру собрались 27 человек, 26 из которых оказались гражданами России, еще один присутствовавший — белорус.

Отмечается, что в разгар турнира на виллу нагрянули индонезийские полицейские. Всех игроков задержали. «Девушек, которые были на игре, в тот же день отпустили, а вот у задержанных парней теперь проблемы, — говорится в сообщении. — Им грозит штраф и депортация — в Индонезии запрещены азартные игры, а кроме того, туристам нельзя организовывать турниры».

Ранее в апреле стало известно, что с января по март 2023 года с Бали депортировали 14 российских туристов. По словам главы специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегуха Сугито, граждане России составили самую большую группу среди депортированных с популярного курорта Азии.