Всемирный банк оценит ущерб от ЧП на Каховской ГЭС

Reuters: Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской ГЭС

Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает Reuters.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

По информации «Укргидроэнерго», ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.