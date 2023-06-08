Всемирный банк оценит ущерб от ЧП на Каховской ГЭС
Reuters: Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской ГЭССюжетУдар по Каховской ГЭС
Всемирный банк проведет оценку ущерба от ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает Reuters.
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.
По информации «Укргидроэнерго», ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.