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16:32, 8 июня 2023Интернет и СМИ

На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу

Баста стал героем первого выпуска шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым в «VK Видео»

Кадр: Сессия / VK Видео

На крупнейшем видеоресурсе России, «VK Клипы», показали премьеру уникального проекта — музыкально-психологического шоу «Сессия». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В новом шоу музыканты будут общаться с ведущим Дмитрием Дибровым, а психотерапевт за кадром пояснит происходящее с профессиональной точки зрения. Приглашенные звезды в откровенной беседе поделятся тем, что их вдохновляет на написание песен, личными переживаниями и деталями своей творческой карьеры.

Героем первого выпуска стал российский рэпер Баста. В ходе программы он исполнил трек «Реквием», который написал более десяти лет. Песня уже доступна для прослушивания в «VK Музыке».

«Все участники проекта родились на сломе эпох. Беспощадная откровенность, с которой они воссоздают детали своей жизни, обескураживает. Такой температуры эмоций не достигало еще ни одно интернетное, а тем более телевизионное действо на русском языке. Поэтому каждая "Сессия" — триллер, от которого невозможно оторваться», — заметил Дибров.

В конце мая «VK Видео» запустила линейку эксклюзивного контента. Зрителей ждет не только «Сессия», но и другие яркие проекты: шоу Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова «Кстати», в котором комики будут обсуждать актуальные события в мире и общаются с гостями, безумные челленджи в шоу «Офисные игры», «Вписка у Маргулиса» с Евгением Маргулисом и Сашей ST — и многое другое.

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    Варвара Кошечкина
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