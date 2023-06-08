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13:06, 8 июня 2023Силовые структуры

Россиянин признал вину в совершении теракта на железной дороге Брянщины

«Ъ»: фигурант дела о теракте на железной дороге в Брянской области Белавин признал вину

Фото: СК РФ

Фигурант уголовного дела о теракте на железной дороге в Брянской области, совершенном в июле 2022 года, 40-летний житель Пермского края Сергей Белавин (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму) признал вину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Материалы переданы на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд с обвинительным заключением, которое утвердила Генпрокуратура России, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. Мужчине вменяется совершение теракта путем подрыва, обучение террористической деятельности, незаконный оборот взрывных устройств.

По версии следствия, в 2019 году Белавина завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины — он за денежное вознаграждение вошел в организованную группу, которая должна была заниматься террористической деятельностью на территории России. С 2020 по 2021 год в Киеве Белавин прошел обучение по приобретению навыков обращения со взрывными устройствами. В июне 2022 года он прибыл в Россию и забрал из тайника в лесу Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления.

Белавин изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. Когда приблизился грузовой поезд, он привел взрывное устройство в действие. В результате подрыва никто не пострадал, повреждения получили железнодорожное полотно и кабина машиниста. Движение было остановлено на 10 часов.

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    Любовь Ширижик
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