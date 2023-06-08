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19:34, 8 июня 2023Россия

В Минобороны оценили силы наступавшей на запорожском направлении группировки ВСУ

МО РФ: группировка ВСУ на запорожском направлении включала в себя подготовленные части

Фото: РИА Новости

Наступавшая на запорожском направлении группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) включала в себя наиболее подготовленные части и соединения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов, чьи слова приводится в Telegram-канале Минобороны России.

По его словам, на 58-ю армию была возложена задача по обороне запорожского направления.

«Поэтому группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части», — пояснил он.

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Одной из таких частей являлась 47-я бригада, входящая в состав стратегического резерва украинских войск. В данной операции, отметил Попов, предназначением бригады был прорыв российской обороны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

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    Никита Абрамов
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