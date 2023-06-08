Россиянка побывала в Китае и узнала о массовой психотравме у местных жителей

Побывавшая в Китае россиянка узнала о психотравме у местных жителей из-за коронавируса

Побывавшая в Китае после пандемии коронавируса корреспондентка «Ленты.ру» рассказала в своем репортаже, что местные жители переживают массовое беспокойство.

«Это была полная жесть, у нас у всех психотравма. Да у всего города психотравма! Как раньше, тут уже жить никто никогда не сможет», — рассказал мужчина, переживший шанхайский локдаун, с которым пообщалась россиянка. Он добавил, что многим местным пришлось уехать из-за страха, что ситуация повторится.

При этом автор материала узнала, что Шанхай выглядит лучше, чем три года назад: там стало чище и безопаснее. По ее словам, гулять допоздна можно без опаски. О временах локдауна напоминают лишь санитайзеры на каждом шагу и многочисленные камеры на улицах.

Власти Китая отменили антиковидные меры по всей стране в конце 2022 года, а спустя два месяца возобновилась выдача туристических виз. Согласно данным опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel, большинство россиян признались в желании посетить Поднебесную. 86 процентов из них планируют сделать это с туристическими целями. Треть заинтересованы в поездке в Китай на шопинг, а каждый четвертый мечтает продегустировать блюда традиционной китайской кухни.