«Аэрофлот» планирует возобновить полеты в Китай из Владивостока, Иркутска и Хабаровска

Россиянам станет проще попасть в Китай — крупнейшая отечественная авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в азиатскую страну из Владивостока. О таких планах в понедельник, 20 января, сообщил генеральный директор Сергей Александровский, передает «Интерфакс».

Специалист уточнил, что руководство перевозчика планирует расширить географию полетов в Китай, запустив рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска. Точные даты начала выполнения рейсов пока не известны.

Сейчас «Аэрофлот» совершает только полеты из Москвы. В феврале намечено увеличение количества рейсов в Шанхай, Гуанчжоу, Пекин. «Почти по всем (китайским направлениям — прим. «Ленты.ру») мы сейчас увеличиваемся до трех частот, потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса», — уточнил глава компании.

Ранее в январе большинство россиян (77 процентов) признались в желании посетить Китай. Так, на фоне ослабления коронавирусных ограничений отечественные путешественники резко захотели отправиться в Китай — 86 процентов из них планируют сделать это с туристическими целями.