Россияне резко заинтересовались поездками в Китай

МТС Travel: 77 процентов россиян захотели отправиться в Китай

Большинство россиян (77 процентов) признались в желании посетить Китай. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования отелей МТС Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на фоне ослабления введенных из-за пандемии коронавируса ограничений путешественники резко захотели отправиться в Китай — 86 процентов из них планируют сделать это с туристическими целями. Треть заинтересованы в поездке в Поднебесную на шопинг, а каждый четвертый мечтает продегустировать блюда традиционной китайской кухни.

Еще 14 процентов респондентов проявляют интерес к местной медицине, а 7 процентов признались, что готовы к оптовым закупкам. При этом 29 процентов опрошенных желают спланировать поездку самостоятельно, а 71 процент воспользуются помощью турагентства. Среди самых популярных направлений — Пекин (56 процентов голосов), Шанхай (45 процентов) и Гонконг (40 процентов).

Отмечалось, что 18 процентов участников опроса ранее посещали Китай, 40 процентов из них — более одного раза. Также сообщалось, что 32 процента россиян приезжали в страну в среднем на неделю, а жители Дальнего Востока — на выходные (36 процентов).

Ранее в январе стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля увеличит количество рейсов в новый аэропорт Пекина — Дасин — до трех в неделю. Полеты будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево.