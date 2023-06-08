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14:45, 8 июня 2023Силовые структуры

Строители нашли два снаряда на стадионе футбольного клуба «Торпедо»

На стадионе «Торпедо» нашли два снаряда и взрыватель времен Великой Отечественной войны

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве нашли два снаряда калибра 122 миллиметра и один взрыватель времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Боеприпасы были обнаружены во время работ по поиску взрывоопасных предметов. Сейчас опасную находку строителей на месте изучают саперы.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике полиция нашла схрон с 50 тысячами патронов и сотнями гранат на бывших позициях Вооруженных сил Украины.

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    Елизавета Новикова
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