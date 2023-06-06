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15:58, 6 июня 2023Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях ВСУ в ЛНР

В ЛНР полиция нашла схрон с 50 тысячами патронов и сотнями гранат на бывших позициях ВСУ

Кадр: группа МВД ЛНР во «Вконтакте»

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу возле Северодонецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Правоохранители обнаружили в тайнике более 50 тысяч патронов различного калибра, около 200 гранат, снаряды к гаубицам и пушкам, а также взрыватели и выстрелы к гранатометам.

Также в схроне лежала брошенная форма украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли оставленные ВСУ схроны со взрывателями и патронами.

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    Елизавета Новикова
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