Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях ВСУ в ЛНР

В ЛНР полиция нашла схрон с 50 тысячами патронов и сотнями гранат на бывших позициях ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу возле Северодонецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Правоохранители обнаружили в тайнике более 50 тысяч патронов различного калибра, около 200 гранат, снаряды к гаубицам и пушкам, а также взрыватели и выстрелы к гранатометам.

Также в схроне лежала брошенная форма украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли оставленные ВСУ схроны со взрывателями и патронами.