Силовые структуры
Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях ВСУ в ЛНР
В ЛНР полиция нашла схрон с 50 тысячами патронов и сотнями гранат на бывших позициях ВСУ
В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу возле Северодонецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Правоохранители обнаружили в тайнике более 50 тысяч патронов различного калибра, около 200 гранат, снаряды к гаубицам и пушкам, а также взрыватели и выстрелы к гранатометам.
Также в схроне лежала брошенная форма украинских военных.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли оставленные ВСУ схроны со взрывателями и патронами.