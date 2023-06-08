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09:06, 8 июня 2023Силовые структуры

Директора фирмы обвинили в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ

В Новокузнецке директора фирмы обвинили в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новокузнецке 37-летней женщине-директору фирмы предъявили обвинение в даче взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении по Кемеровской области.

По версии следствия, фигурантка хотела незаконно хранить неучтенный контрафактный алкоголь, поэтому передала миллион рублей сотруднику УФСБ, действовавшему в рамках оперативного мероприятия.

После передачи денег женщину задержали. Она признала вину и стала сотрудничать со следствием. Весь контрафактный алкоголь был изъят, скоро его утилизируют.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии сотрудники ФСБ задержали адвокатов за получение взятки в 25 миллионов рублей.

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    Елизавета Новикова
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