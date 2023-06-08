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22:54, 8 июня 2023Бывший СССР

На херсонском направлении во время эвакуации населения сбили ударный дрон ВСУ

Военные РФ на херсонском направлении во время эвакуации населения сбили ударный дрон ВСУ

Фото: Unsplash.com

Российские военные из подразделений группировки «Днепр» сбили ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации населения на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что беспилотник был сбит вблизи одного из пунктов сбора местных жителей из зоны затопления неподалеку от Голой Пристани.

Также в экстренных службах указали, что для этого применялись противодронные ружья и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в селе Староселье Белгородской области беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

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    Марина Совина
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