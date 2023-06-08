На херсонском направлении во время эвакуации населения сбили ударный дрон ВСУ

Военные РФ на херсонском направлении во время эвакуации населения сбили ударный дрон ВСУ

Российские военные из подразделений группировки «Днепр» сбили ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации населения на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что беспилотник был сбит вблизи одного из пунктов сбора местных жителей из зоны затопления неподалеку от Голой Пристани.

Также в экстренных службах указали, что для этого применялись противодронные ружья и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в селе Староселье Белгородской области беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

