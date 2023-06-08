Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали свыше 4000 тысяч человек

Сальдо заявил об эвакуации более 4000 человек из подтопленных районов Херсонской области

7 июня на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось сообщение, в котором утверждается, что российские военные не дают жителям затопленных населенных пунктов по левому берегу Днепра эвакуироваться, открывая по ним огонь. Однако, публикация оказалась недостоверной.

На самом деле, эвакуация людей проводится, однако сообщалось только про обстрелы со стороны ВСУ. В последний раз войска Украины нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани Херсонской области.

Эвакуация из подтопленных районов Херсонской области началась 7 июля. Об этом сообщал глава городского округа Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости. Как отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на данный момент эвакуировано более 4000 человек.

В частности, эвакуировано уже свыше тысячи человек из Голой Пристани. В отсутствии эвакуации именно оттуда обвинял Россию Генштаб ВСУ.

Всем эвакуированным выдается комплект предметов первой необходимости и гуманитарная помощь. Крупную партию лекарств, средств личной гигиены, продуктов, в частности, отправили из Крыма. Эвакуацию подтверждают видео, которые публикуют местные власти и экстренные службы.

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