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11:53, 8 июня 2023Россия

Стало известно об ударе ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей под Херсоном

Корреспондент ТАСС заявил об ударе ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани Херсонской области, которая оказалась подтоплена после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

Он заявил, что сейчас с места обстрела поднимается дым, а жителей Голой Пристани начали перемещать в безопасное место.

Других подробностей о происшествии корреспондент ТАСС не привел.

До этого сообщалось, что в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 29 человек. По данным министра труда и социальной политики региона Аллы Бархатновой, пострадавших из-за подтопления территорий Херсонской области направили в больницы Геническа, Скадовска, Новотроицкого и Каланчака.

Она предпочла не уточнять, какие травмы получили люди.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.

В Москве случившееся назвали терактом. Министр обороны Сергей Шойгу указал, что подрыв ГЭС привел к затоплению значительных территорий. В Кремле обвинили Украину во взрыве в Херсонской области и добавили, что президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о ситуации, возникшей на Каховской ГЭС.

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    Анна Щербакова
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