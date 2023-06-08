Названо число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 29 человек

В Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) госпитализация потребовалась 29 жителям. Об этом сообщила министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, ее цитирует ТАСС.

Бархатнова добавила, что пострадавших из-за подтопления территорий Херсонской области разместили в больницах Геническа, Скадовска, Новотроицкого и Каланчака. Она не уточнила, какие травмы получили госпитализированные.

Также известно, что после разрушения ГЭС без вести пропали семь человек, Как уточнил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, 6 июня из зон подтопления в безопасные районы удалось вывезти более 500 человек.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. Так, из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Москве случившееся назвали терактом. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подрыв ГЭС привел к затоплению значительных территорий. В Кремле обвинили Украину во взрыве в Херсонской области и добавили, что президент России Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о ситуации, возникшей на Каховской ГЭС.