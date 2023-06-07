Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек

Сальдо сообщил об эвакуации более 4000 человек из подтопленных районов Херсонской области

Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировано более 4000 человек. Об этом заявил врио главы российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек», — пояснил он.