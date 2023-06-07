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20:20, 7 июня 2023Россия

Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек

Сальдо сообщил об эвакуации более 4000 человек из подтопленных районов Херсонской области

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировано более 4000 человек. Об этом заявил врио главы российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4000 человек», — пояснил он.

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    Никита Абрамов
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