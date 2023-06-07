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08:16, 7 июня 2023Россия

Стало известно о пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что без вести после разрушения ГЭС пропали семь человек

Фото: Maxar Technologies / Reuters

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Леонтьев добавил, что в городе уровень воды упал на 35 сантиметров, за 6 июня из зон подтопления в безопасные районы удалось вывести более 500 человек.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась повреждена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. Как уточнял Леонтьев, это произошло после выхода из строя задвижек в результате обстрела, из-за чего вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению.

В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. В частности, полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины.

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    Анастасия Шейкина
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