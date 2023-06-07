Стало известно о пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что без вести после разрушения ГЭС пропали семь человек

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки. Об этом сообщил глава города Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

Леонтьев добавил, что в городе уровень воды упал на 35 сантиметров, за 6 июня из зон подтопления в безопасные районы удалось вывести более 500 человек.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась повреждена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. Как уточнял Леонтьев, это произошло после выхода из строя задвижек в результате обстрела, из-за чего вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению.

В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. В частности, полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины.