Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением

Шойгу: подрыв Каховской ГЭС — очередное террористическое преступление Украины

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является очередным террористическим преступлением, совершенным Украиной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

Подрыв сооружений электростанции привел к «затоплению значительных территорий», добавил министр.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате атаки произошел сброс воды из Каховского водохранилища и подтопление ряда населенных пунктов вниз по течению Днепра.

Ранее атаку на Каховскую ГЭС прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разрушения плотины ГЭС могут иметь тяжелые последствия для жителей региона.