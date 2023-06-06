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16:31, 6 июня 2023Россия

Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением

Шойгу: подрыв Каховской ГЭС — очередное террористическое преступление Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является очередным террористическим преступлением, совершенным Украиной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

Подрыв сооружений электростанции привел к «затоплению значительных территорий», добавил министр.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате атаки произошел сброс воды из Каховского водохранилища и подтопление ряда населенных пунктов вниз по течению Днепра.

Ранее атаку на Каховскую ГЭС прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разрушения плотины ГЭС могут иметь тяжелые последствия для жителей региона.

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    Алан Босиков
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