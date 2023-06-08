Продажи десяти крупнейших фармдистрибуторов в России сократились

«Ъ»: общий объем продаж крупнейших фармдистрибуторов сократился на 11,2 процента в России

Окончание пандемии коронавируса и периода высокого спроса обернулось снижением продаж десяти крупнейших фармдистрибуторов в России. Речь идет о показателе за первый квартал 2023 года, который сократился на 11,2 процента год к году, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики не уточняют объем продаж в денежном выражении, но известно, что на долю этих игроков приходится 69,7 процента всего рынка. По оценкам экспертов, совокупный объем рынка в первом квартале составил 663 миллиарда рублей, сократившись на 12 процентов год к году. Другие аналитики отмечают снижение на шесть процентов, до 559 миллиардов рублей.

Несмотря на это, аналитики рассчитывают на увеличение оборота по итогам всего года за счет возможной стабилизации доходов населения.

Специалисты называют одним из основных факторов общего падения оборота фармрынка рекордные показатели прошлого года. Тогда рост обеспечивали как ажиотажный спрос марта, так и сохранявшаяся борьба с коронавирусом, пояснили эксперты.

В апреле представители Российской ассоциации аптечных сетей пожаловались в Росздравнадзор на случаи продажи противодиабетического препарата «Оземпик» в неправильной упаковке и по цене в четыре раза выше предельной. Представители отрасли заподозрили, что на рынок попала целая партия контрафактного товара.

Розничные цены на лекарство, включенное в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в столице доходили до 25 тысяч рублей. При этом предельная стоимость для московских аптек законодательно ограничена 7,8 тысячи рублей.