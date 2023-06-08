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10:15, 8 июня 2023Среда обитания

Басист Red Hot Chili Peppers предложил пожить в своем доме

Басист Red Hot Chili Peppers Фли выставил в аренду дом в Малибу за $75 тысяч в месяц

Фото: Enrique Castro-Mendivil / Reuters

Басист австралийско-американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари, известный как Фли, предложил пожить в своем доме. Музыкант выставил жилье в калифорнийском городе Малибу в аренду, передает Dirt.

Бэлзари просит за проживание в особняке 75 тысяч долларов (около 6,1 миллиона рублей) в месяц. Он приобрел объект 1950-х годов постройки в 2020 году, заплатив за него 7,5 миллиона долларов. Речь идет о сером доме с терракотовой крышей, зелеными окнами и большим количеством растений на небольшом участке.

Площадь двухэтажной жилой постройки составляет более 176 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни и три ванные комнаты. Главный вход ведет в гостиную с камином, которая соединена с кухней, оснащенной современной бытовой техникой. Из кухни можно попасть на вымощенную кирпичом террасу с барбекю станцией. В доме также есть медиа-центр и столовая со стеклянными стенами.

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К дому примыкает двухместный гараж. На участке также имеется отдельный коттедж для гостей, несколько зон для отдыха на открытом воздухе, гидромассажная ванна из кедра, сухая сауна и каменный пруд с карпами. Отмечается, что вместе с недвижимостью новый владелец получит доступ к пляжу.

В мае актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс. Она выставила гостевой дом в аренду за 95 тысяч долларов.

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    Александра Качан
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