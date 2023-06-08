В Кремле оценили влияние подрыва аммиакопровода на зерновую сделку

Песков: подрыв аммиакопровода может негативно сказаться на зерновой сделке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Харьковской области на дальнейшую судьбу зерновой сделки. По его словам, произошедшее может негативно сказаться на ее продолжении, пишет РИА Новости.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой», — сообщил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что данная тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась Москвы.

В понедельник, 5 июня, Министерство обороны России доложило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Это произошло около 21:00 в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В оборонном ведомстве назвали подрыв террористическим актом.