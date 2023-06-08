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15:30, 8 июня 2023Силовые структуры

Российского подростка заподозрили в изнасиловании третьеклассницы

В Ростовской области 14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании третьеклассницы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Гуково Ростовской области 14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании третьеклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, в конце мая подросток напал на ребенка возле школы, после чего запугал и приказал молчать. Однако дома родители заметили изменения в поведении дочери. Позже она рассказала о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали троих мужчин, избивших соседа и изнасиловавших его супругу.

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    Илона Палей
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