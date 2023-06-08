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09:56, 8 июня 2023Силовые структуры

Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин стал фигурантом дела о госизмене

Собиравшегося воевать против России жителя Кабардино-Балкарии задержали за госизмену

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель Кабардино-Балкарии, собиравшийся воевать на стороне Украины против России, стал фигурантом дела о покушении на госизмену. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После начала спецоперации 35-летний россиянин написал представителю «Мусульманского корпуса — Кавказ», участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ, и сказал, что хочет к ним присоединиться. 12 марта 2023 года мужчина купил билеты на поезд МоскваМинск.

Через Беларусь он хотел добраться до Украины, однако воплотить задуманное не успел, так как был задержан еще до посадки на поезд.

Ранее сообщалось, что в Москве суд поместил в СИЗО до 20 июля россиянина Взводнова по делу о госизмене.

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    Владимир Шарапов
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