Россиянина арестовали на два месяца по статье о госизмене

В Москве суд поместил в СИЗО до 20 июля россиянина Взводнова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 20 июля. В отношении него возбуждено дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ.

Ранее стало известно, что главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене. Причиной стала статья Звегинцева в иранском журнале о газовой динамике. Хотя в институте отметили, что перед публикацией материал прошел ряд экспертиз о секретности.