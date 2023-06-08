Кулеба нахамил Эрдогану

Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать разрушение Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил в ответ на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать комиссию по расследованию разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщаетРИА Новости.

«Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость... Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые... У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», — заявил Кулеба.

Он напомнил об ударе по изолятору в Еленовке 29 июля 2022 года. По словам министра, Киев разрешил ООН прислать миссию, но она так и не приехала.

7 июня президент Турции созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он выступил с предложением создать комиссию по расследованию ЧП на Каховской ГЭС, а также начать переговоры, аналогичные тем, что проводились в рамках черноморской инициативы.